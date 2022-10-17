Ученые связали возникновение депрессии с вегетарианством

Ученые из Бразилии считают, что отказ от мяса увеличивает риск развития депрессии.
Бразильские ученые привели результаты своих исследований, в которых выяснили, как питание сторонников вегетарианства влияет на состояние их психики. В своей работе специалисты отметили, что люди, которые едят мясо, депрессией страдают в два раза меньше. Менее питательный рацион является одной из причин развития данного состояния, передает издание "Дни.ру" со ссылкой на Journal of Affective Disorders.
– Было обнаружено, что у людей, которые исключили мясо из своего рациона, была более высокая распространенность депрессивных эпизодов, – передает СМИ заключение ученых.
Кроме того, бразильские исследователи добавили, что психическое расстройство может появиться из-за разногласий с обществом насчет рациона.