Ученые связали возникновение депрессии с вегетарианством

Бразильские ученые привели результаты своих исследований, в которых выяснили, как питание сторонников вегетарианства влияет на состояние их психики. В своей работе специалисты отметили, что люди, которые едят мясо, депрессией страдают в два раза меньше. Менее питательный рацион является одной из причин развития данного состояния, передает издание "Дни.ру" со ссылкой на Journal of Affective Disorders.