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22 минуты назад

Зарубежные ученые связали возникновение депрессии с вегетарианством

Vse42.ru

Ученые из Бразилии считают, что отказ от мяса увеличивает риск развития депрессии.

Ученые связали возникновение депрессии с вегетарианством
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Бразильские ученые привели результаты своих исследований, в которых выяснили, как питание сторонников вегетарианства влияет на состояние их психики. В своей работе специалисты отметили, что люди, которые едят мясо, депрессией страдают в два раза меньше. Менее питательный рацион является одной из причин развития данного состояния, передает издание "Дни.ру" со ссылкой на Journal of Affective Disorders.

– Было обнаружено, что у людей, которые исключили мясо из своего рациона, была более высокая распространенность депрессивных эпизодов, – передает СМИ заключение ученых.

Кроме того, бразильские исследователи добавили, что психическое расстройство может появиться из-за разногласий с обществом насчет рациона.

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