Удивительно: печень может нормально функционировать более 100 лет

Исследователи рассказали, что существует пересаженная печень, совокупный возраст которой превышает 100 лет. Они изучили эти органы, чтобы определить, почему они настолько устойчивы.

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Учёные рассматривали печень, совокупный возраст которой, то есть общий начальный возраст при трансплантации плюс период жизни после трансплантации, составлял не менее 100 лет. Из 253 406 органов, трансплантированных в период с 1990 по 2022 год, 25 соответствовали этим критериям.