Удивительно: печень может нормально функционировать более 100 лет

Исследователи рассказали, что существует пересаженная печень, совокупный возраст которой превышает 100 лет. Они изучили эти органы, чтобы определить, почему они настолько устойчивы.
Учёные рассматривали печень, совокупный возраст которой, то есть общий начальный возраст при трансплантации плюс период жизни после трансплантации, составлял не менее 100 лет. Из 253 406 органов, трансплантированных в период с 1990 по 2022 год, 25 соответствовали этим критериям.
Оказалось, что доноры таких органов имели более низкую заболеваемость диабетом и меньшее количество инфекций. Кроме того, они имели более низкие уровни трансаминаз, которые представляют собой ферменты, играющие ключевую роль в печени. Повышенный уровень трансаминаз может вызвать проблемы при трансплантации. Также учёные пришли к выводу, что следует использовать больше пожилых доноров.