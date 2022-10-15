Раскрыт механизм прогрессирования болезни Альцгеймера

Специалисты из Госпиталя Святого Иуды Фаддея в городе Мемфисе (США) раскрыли, что при болезни Альцгеймера происходит нарушение молекулярного механизма, отвечающего за правильную работу генов. В нейронах мышиной модели нейродегенеративного заболевания наблюдался дисфункция сплайсинга РНК, что вызывает повышенную возбудимость нейронов и прогрессирование когнитивных нарушений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

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Сплайсинг — это ключевой процесс созревания матричной РНК (мРНК), несущей генетическую информацию из ядра клетки к рибосомам, где происходит образования белка. Специфический фермент — ДНК-зависимая РНК-полимераза — использует последовательность ДНК в генах как шаблон для синтеза комплементарной ей цепочки мРНК, однако при этом в РНК остаются участки, не кодирующие белок (интроны). При сплайсинге интроны вырезаются, а кодирующие белок участки (экзоны) сшиваются друг с другом. При нарушении этого процесса в МРНК могут оставаться фрагменты интронов, либо удаляться фрагменты экзонов, в результате чего клетка может начать производить мутантную форму белка с токсическим эффектом.

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Важную роль в сплайсинге играет РНК-белковый комплекс U1 snRNP. В предыдущих исследованиях было показано, что в клетках мозга пациентов с болезнью Альцгеймера U1 snRNP образует нейрофибриллярные клубки, однако вклад этого комплекса в прогрессировании заболевания не был достаточно изучен. Проблемой стало то, что нельзя просто отключить гены, кодирующие белки этого комплекса, так как это приводит к гибели подопытного животного. Поэтому исследователи разработали новую мышиную модель болезни Альцгеймера N40K-Tg, у которой сплайсинг нарушен не из-за отключения гена, а из-за снижения уровня одного из важных белков комплекса — U1-70K.

Оказалось, что дисфункция сплайсинга ускоряет когнитивные нарушения у мышей. Дисфункция влияет на выработку синаптических белков, участвующих в передаче сигналов между нейронами. В результате у животных наблюдали избыточную возбудимость нервных клеток из-за снижения тормозной передачи сигналов, важной для нормальных когнитивных функций. Перевозбудимость, в свою очередь, способствовала гибели клеток.