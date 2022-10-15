Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
3 часа назад

Существует ли правильная поза для сна

Ferra.ru

Учёные из Университета Бонда рассказали, существует ли «правильный» способ спать.

Существует ли правильная поза для сна
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как говорят исследователи, большинство людей предпочитают спать на боку. Также известно, что те, кто лежит на спине, с большей вероятностью будут плохо спать или испытывать трудности с дыханием ночью. Кроме того, во время сна важно иметь пространство для движения.

При этом нет качественных исследований, определяющих «оптимальную позу для сна». Ваш возраст, вес, окружающая среда, состояние (беременность, например) — всё это влияет на то, какое положение во сне лучше всего подходит для вашего тела.

Тем не менее некоторые позы всё же лучше других. Одно исследование показало, что люди, которые спали в положении с поворотом позвоночника, просыпались с большей болью на утро.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители