Существует ли правильная поза для сна

Учёные из Университета Бонда рассказали, существует ли «правильный» способ спать.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как говорят исследователи, большинство людей предпочитают спать на боку. Также известно, что те, кто лежит на спине, с большей вероятностью будут плохо спать или испытывать трудности с дыханием ночью. Кроме того, во время сна важно иметь пространство для движения.

При этом нет качественных исследований, определяющих «оптимальную позу для сна». Ваш возраст, вес, окружающая среда, состояние (беременность, например) — всё это влияет на то, какое положение во сне лучше всего подходит для вашего тела.