Существует ли правильная поза для сна

Учёные из Университета Бонда рассказали, существует ли «правильный» способ спать.
Как говорят исследователи, большинство людей предпочитают спать на боку. Также известно, что те, кто лежит на спине, с большей вероятностью будут плохо спать или испытывать трудности с дыханием ночью. Кроме того, во время сна важно иметь пространство для движения.
При этом нет качественных исследований, определяющих «оптимальную позу для сна». Ваш возраст, вес, окружающая среда, состояние (беременность, например) — всё это влияет на то, какое положение во сне лучше всего подходит для вашего тела.
Тем не менее некоторые позы всё же лучше других. Одно исследование показало, что люди, которые спали в положении с поворотом позвоночника, просыпались с большей болью на утро.