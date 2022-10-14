В Европе одобрили вакцину против лихорадки денге, созданную в Японии

Вакцина разрешена для всех в возрасте четырех лет и старше, что станет защитой от четырех типов лихорадки денге. Ежегодно это вирусное заболевание вызывает более 390 млн случаев инфицирования во всем мире, включая до 25 тыс. смертей, в основном — у детей.

Фото: +1 +1

Преимущества и безопасность прививки были оценены в ходе 19 клинических испытаний, в которых приняли участие более 27 тыс. человек в возрасте от 15 месяцев до 60 лет, сообщили представители европейского агентства. Препарат от Takeda на 84% эффективен в предотвращении госпитализации людей с лихорадкой денге и примерно на 61% в купировании симптомов в течение четырех лет после иммунизации. Наиболее часто отмечаемые побочные эффекты включали головные и мышечные боли.

Видео дня

Специфического лечения лихорадки денге, которая является основной причиной серьезных заболеваний и смерти примерно в 120 странах Латинской Америки и Азии, не существует. Примерно 80% случаев заражения протекают в легкой форме, а тяжелое течение заболевания, распространяемого комарами, может привести к внутреннему кровотечению, повреждению органов и последующей смерти.

Ранее, в 2017 году, специалисты французской компании Sanofi Pasteur представили свою вакцина против денге, которая вызвала кризис общественного здравоохранения на Филиппинах. Прививка увеличила риск тяжелого заболевания у людей и привела к смерти более 100 детей. Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что вакцина Sanofi Pasteur безопасна, но не для детей. Как бы то ни было, препарат вызвал недоверие, поэтому появилась потребность в новых разработках.

Вакцина Takeda действительно безопасна и эффективна, сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Прививка уже получила лицензию в Индонезии, передает Associated Press.