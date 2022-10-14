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3 часа назад

Биологи выяснили, что поздние дети у мужчины могут иметь проблемы с нервной системой

Газета.Ru

Позднее отцовство может повредить нервной системе зачатого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МГУ. Работа была выполнена учеными из МГУ и их коллегами из других стран.

Ученые: поздние дети у мужчины могут иметь проблемы с нервной системой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ходе исследования биологи рассмотрели сперматозоиды мужчин среднего и старшего возраста на предмет эпигенетических изменений. Подобные изменения способы менять режим работы генов, включать их и выключать, но не меняют нуколеотидную последовательность ДНК, то есть, не являются мутациями. Ранее считалось, что накопление возрастных эпигенетических изменений является случайным, но авторы обобщили научные данные и выяснили, что это не так.

"Наш обзор, как и наши экспериментальные данные, показывают, что эти изменения не случайны. Продемонстрировано, что возрастные изменения метилирования ДНК и изменения экспрессии малой некодирующей РНК (еще один эпигенетический механизм) пересекаются по регуляции работы одних и тех же генов. И эти гены затрагивают важнейшие механизмы развития. Похоже, что млекопитающие запрограммированы на передачу следующему поколению различной информации в разном возрасте", - сказал Александр Суворов, один из авторов.

В том числе, метилирование ДНК изменяется в генах, ответственных за формирование нервной системы. Авторы надеются, что в будущем эти открытия позволят влиять на здоровье детей еще до зачатия.

Ранее российские генетики выяснили, какие народы России больше похожи на неандертальцев.

Наука,Александр Суворов,МГУ,
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