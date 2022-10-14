Ученые: поздние дети у мужчины могут иметь проблемы с нервной системой

"Наш обзор, как и наши экспериментальные данные, показывают, что эти изменения не случайны. Продемонстрировано, что возрастные изменения метилирования ДНК и изменения экспрессии малой некодирующей РНК (еще один эпигенетический механизм) пересекаются по регуляции работы одних и тех же генов. И эти гены затрагивают важнейшие механизмы развития. Похоже, что млекопитающие запрограммированы на передачу следующему поколению различной информации в разном возрасте", - сказал Александр Суворов, один из авторов.