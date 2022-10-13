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1 час назад

Биологи выяснили, как с помощью увлажнителя и термостата сдержать распространение вирусов

Газета.Ru

Ученые из Университета Альберты провели обзорное исследование, которое показало, что при средней влажности воздуха выживаемость коронавируса и вируса гриппа в воздухе минимальна. Результаты опубликованы в журнале PLoS ONE.

Биологи выяснили, как сдержать распространение вирусов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Результаты 24 исследований показали, что повышение относительной влажности воздуха со среднего уровня (40–60%) до высокого (> 60%) было связано со снижением выживаемости вируса SARS-CoV-2. Тем не менее, не все коронавирусы вели себя одинаково. В некоторых исследованиях указывалось, что повышение относительной влажности со средней до высокой (>60%) повышает выживаемость вирусов.

В новом обзорном исследовании рассматривались штаммы А и В гриппа из-за их сходства с коронавирусами. Передача гриппа была значительно снижена при поддержании температуры в помещении на уровне 20°C при средней (50%) или высокой (80%) относительной влажности. Интересно, что повышение относительной влажности с последующим снижением температуры, напротив, улучшало выживаемость вирусов.

Знание этих показателей позволит в будущем эффективно настраивать температуру и влажность в помещениях, чтобы снизить распространение вирусов во время эпидемий того или иного вируса.

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