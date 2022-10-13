Как недосып ухудшает вашу социальную жизнь

Медики нередко напоминают нам о том, как недосып пагубным образом влияет на здоровье. Но мало кто говорит о том, что отсутствие здорового сна также ухудшает социальные связи человека. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Эксперты Калифорнийского университета в Беркли провели крупное исследование и выяснили, что люди, которые на постоянной основе игнорируют здоровый сон, становятся эгоистами. И дело не в плохом воспитании или других сторонних факторах. Оказалось, что недосып буквально меняет мозг.

В исследовании приняли участие добровольцы, которых разделили на две группы – тех, кто высыпался, и тех, кто страдал от недосыпа.

В ходе работы выяснилось, что люди из разных груп совершенно по-разному вели себя в ситуациях, требующих социального взаимодействия, эмпатии и помощи. И это неудивительно: контроль МРТ показал, что некачественный сон подавляет работу зон мозга, которые отвечают за эмпатию.

Специалисты также провели эксперимент, который касался поведения людей в периоды перехода на летнее время – для этой работы ученые собирали данные 16 лет.

Как выяснилось, потеря даже одного часа сна приводила к серьезному ухудшению настроения испытуемых. Они становились подавленными, чаще были склонны игнорировать чужие страдания, а также в ситуациях, требующих морального выбора, вели себя эгоистично.