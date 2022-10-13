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2 часа назад

Почему сидячий образ жизни негативно влияет на психику

Мира Маркина

Сидячий образ жизни – бич XXI века. День за днем мы проводим долгие часы за компьютером и в общественном транспорте, что крайне негативно сказывается не только на физическом здоровье, но и на ментальном. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему сидячий образ жизни негативно влияет на психику
Фото: unsplashunsplash

Директор лаборатории Wellbeing and Exercise в Университете штата Айова Джейкоб Мэйер провел исследование.

В начале пандемии коронавируса миллионы людей по всему миру отправились на самоизоляцию и начали работать из дома, из-за чего их образ жизни стал еще менее активным. Мэйер изучил данные за первую неделю пандемии и установил, что люди, которые мало занимались спортом и большую часть времени проводили у экранов гаджетов, чаще сталкивались со стрессом, депрессией и одиночеством.

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При этом, анализируя вторую неделю, эксперт проследил положительную динамику. Большинство участников исследования отметили, что их ментальное здоровье начало улучшаться по мере того, как они адаптировались к новым условиям жизни. При этом психологическое состояние тех, кто продолжил вести сидячий образ жизни, не становилось лучше.

Однако, согласно первому исследованию Мэйера, даже минимальная физическая нагрузка в пределах квартиры способна улучшать настроение. Вдобавок к этому, спорт снижает уровень тревоги, а еще помогает улучшить качество сна.

"Чем больше двигается человек, чем чаще он занимается спортом, тем лучше его ментальное здоровье",

– подчеркнул специалист.

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