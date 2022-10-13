Найдена устраняющая последствия сотрясения мозга молекула

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли молекулу ISRIB, которая способна устранить последствия сотрясения мозга. Результаты работы представлены в журнале PNAS, краткий пересказ приводит издание Medical Xpress.

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Черепно-мозговая травма — основная причина нарушения функциональности в области неврологии, при котором страдает концентрация внимания и памяти. Кроме того, это самый сильный фактор риска развития деменции.

Разработанное соединение является блокатором комплексного ответа на стресс (ISR) — процесс контроля производства белка, который разрушает клетки. Воздействие препарата позволяет восстановить участки нейронов, называемые дендритными шипиками, отвечающие за рабочую память. У подопытных мышей после ввода ISRIB наблюдались устойчивые эффекты улучшения когнитивных и нейронных функций.