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1 час назад

Найдена устраняющая последствия сотрясения мозга молекула

Lenta.ruиещё 1

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли молекулу ISRIB, которая способна устранить последствия сотрясения мозга. Результаты работы представлены в журнале PNAS, краткий пересказ приводит издание Medical Xpress.

Найдена устраняющая последствия сотрясения мозга молекула
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Черепно-мозговая травма — основная причина нарушения функциональности в области неврологии, при котором страдает концентрация внимания и памяти. Кроме того, это самый сильный фактор риска развития деменции.

Разработанное соединение является блокатором комплексного ответа на стресс (ISR) — процесс контроля производства белка, который разрушает клетки. Воздействие препарата позволяет восстановить участки нейронов, называемые дендритными шипиками, отвечающие за рабочую память. У подопытных мышей после ввода ISRIB наблюдались устойчивые эффекты улучшения когнитивных и нейронных функций.

Авторы предполагают, что в будущем ISRIB можно будет использовать для лечения многих неврологических расстройств: болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянном склерозе и боковом амиотрофическом склерозе.

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