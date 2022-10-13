Чувство голода снижает воспаление в организме

Одной из новых идей нейробиологов стало предположение, что искусственное голодание может стать вариантом борьбы с воспалительными процессами.

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Ученые давно заметили, что голодание благоприятно воздействует на человеческий организм. Исследования доказали: при голодовке происходит перезапуск иммунной системы человека, уменьшается воспалительный процесс, легче переносятся некоторые хронические болезни.

Опыты на мышах показали, что не обязательно заставлять организм голодать в прямом смысле этого слова, пишет издание Current Biology. Исследователи при помощи медикаментозного стимулирования заставили мозг думать, что организм испытывает голод. В результате удалось добиться необходимого эффекта у совершенно сытых грызунов.