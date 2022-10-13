Что пищевая щелочная вода сделает с вашим телом

Существует мнение, что щелочная вода для питья приносит пользу организму. Но что по этому поводу говорят учёные?

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Итак, какая вода считается щелочной? Вообще этот термин используется для описания уровня pH по шкале от 0 до 14, причём 0 указывает на очень кислую среду. Показатели pH у простой воды равняются 7, у щелочной - 8-9.

Но почему это свойство считают полезным? Некоторые люди полагают, что при употреблении в больших количествах щелочных продуктов и напитков в целом улучшается здоровье, а вот повышенная кислотность повышает риск развития рака и плохо сказывается на состоянии костей. Однако на сегодня нет серьёзных научных исследований, которые бы всё это доказывали.

Ещё считается, что щелочная вода помогает нейтрализовать кислотность в организме. Но на самом деле организм человека естественным образом самостоятельно поддерживает уровень pH. И ему вряд ли для этого понадобится щелочная вода.

Учёные отмечают, что щелочная вода сама по себе не опасна для человека. Но и её преимущества, о которых говорилось выше, не подтверждаются исследованиями.

Тем не менее существуют несколько научных работ, в рамках которых изучалось влияние щелочной воды на здоровье. Правда, принимали участие в этих исследованиях очень мало людей. Одно исследование показало, что щелочная вода с pH 8,8 способна денатурировать пепсин, а это может дать терапевтические преимущества для тех, кто страдает рефлюксной болезнью. Согласно другому исследованию, потребление такой воды улучшает вязкость крови.