Ученые назвали диету, способную приостановить развитие рака

Новые исследования обнаружили связь между средиземноморской диетой и успешным противостоянием злокачественным образованиям в организме.

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Исследование влияния диеты на лечение рака провели нидерландские ученые из Университета Гронингена. Специалисты использовали данные почти 100 пациентов с меланомой на поздних стадиях развития, сообщает Daily Mail. Все участники принимали лекарственные препараты, заставляющие Т-клетки организма атаковать раковые опухоли.

При изучении пищевых привычек пациентов ученые получили интересные данные. Оказалось, что придерживающиеся средиземноморской диеты испытуемые лучше реагировали на терапию и показали высокую выживаемость в течение 12 месяцев.

По мнению специалистов, диета богата моно- и полиненасыщенными жирами, в ней много клетчатки и важных для организма полифенолов. Употребление цельнозерновых и бобовых снижало у пациентов риск развития побочных эффектов, связанных со снижением иммунитета. При этом красное мясо и продукты глубокой переработки повышали вероятность опасных осложнений.

Ученые считают, что положительный эффект связан с разнообразием средиземноморской диеты и ее воздействием на микробиом кишечника.