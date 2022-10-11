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47 минут назад

Ученые обнаружили в раковых опухолях грибы

runews24.ru

Ученые обнаружили в раковых опухолях микроскопические грибы. Открытие сделала группа ученых из Института Вейцмана из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Ученые обнаружили в раковых опухолях грибы
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell, специалисты изучили 17 401 образец опухолей ткани, крови и плазмы. В результате в 35 изученных типах рака им удалось обнаружить микроскопические грибы. Они найдены в 7 частях тела.

Ученые утверждают, что грибок оказывает большое влияние на раковую опухоль. В некоторых случаях от него зависит, как рак отреагирует на химиотерапию. Например, исследование показало, что опухоли с грибком хуже поддаются лечению.

Кроме того, оказалось, что грибки помогают опухоли прятаться от иммунитета и распространяться по организму.

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