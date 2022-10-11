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1 час назад

Почему женщины пьянеют быстрее мужчин

Мира Маркина

Немногие знают об этом, но алкоголь оказывает разное воздействие на женский и мужской организм. К примеру, от одной и той же дозы алкоголя женщины, как правило, пьянеют быстрее мужчин. И дело отнюдь не в массе тела. Подробнее об этом феномене – в материале "Рамблера".

Почему женщины пьянеют быстрее мужчин
Фото: РамблерРамблер

Алкоголь быстрее оказывает влияние на женский организм за счет того, что в женском организме меньше воды, которая разбавляет алкоголь, чем в мужском. И не только воды: у женщин также меньше алкогольдегидрогеназы – фермента, который расщепляет спирты.

Вместе с тем в организме женщины больше жира, который задерживает алкоголь. Именно поэтому происходит так, что при прочих равных факторах девушки достигают состояния опьянения быстрее мужчин.

Как алкоголь в малых дозах влияет на здоровье

Однако это отнюдь не значит, что мужчины могут спокойно потреблять алкоголь в больших количествах без последствий. Помимо тех опасных эффектов злоупотребления спиртным, о которых нам регулярно твердят врачи, есть еще один –воздействие на клетки Лейдига, которые отвечают за выработку тестостерона.

Вдобавок к этому, алкоголь может мешать созреванию сперматозоидов и негативно сказываться на выработке гормонов в гипофизе, которые важны для репродуктивной системы.

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