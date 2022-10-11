Почему женщины пьянеют быстрее мужчин

Немногие знают об этом, но алкоголь оказывает разное воздействие на женский и мужской организм. К примеру, от одной и той же дозы алкоголя женщины, как правило, пьянеют быстрее мужчин. И дело отнюдь не в массе тела. Подробнее об этом феномене – в материале "Рамблера".

Фото: Рамблер Рамблер

Алкоголь быстрее оказывает влияние на женский организм за счет того, что в женском организме меньше воды, которая разбавляет алкоголь, чем в мужском. И не только воды: у женщин также меньше алкогольдегидрогеназы – фермента, который расщепляет спирты.

Вместе с тем в организме женщины больше жира, который задерживает алкоголь. Именно поэтому происходит так, что при прочих равных факторах девушки достигают состояния опьянения быстрее мужчин.

Однако это отнюдь не значит, что мужчины могут спокойно потреблять алкоголь в больших количествах без последствий. Помимо тех опасных эффектов злоупотребления спиртным, о которых нам регулярно твердят врачи, есть еще один –воздействие на клетки Лейдига, которые отвечают за выработку тестостерона.