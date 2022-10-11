Эндокринолог рассказала, как в будущем будут замедлять старение

Ученые поставили перед собой цель разработать “анализ старения” – набор показателей, выявляющих биологический возраст организма и состояние его органов и систем. Руководитель лаборатории биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, эндокринолог Любовь Мачехина рассказала о биомаркерах, которые уже сейчас могут помочь специалистам определить биологический возраст человека. Информацией поделилась “Газета.Ru”.

“На роль биомаркеров старения подходят белки и некоторые гормональные факторы, например, инсулиноподобный фактор роста. На эту роль подходят и показатели общего анализа крови: лимфоциты и лейкоциты, которые могут меняться в процессе развития организма, а также их количество и соотношение. Используя эти параметры и подставляя их в формулу, мы получаем прогноз биологического возраста человека не по паспорту, а по состоянию здоровья”, – пояснила она.

Клетки также живут определенное количество времени, а затем заболевают и умирают. Исследования в этом направлении помогут получить набор показателей, которые смогут рассказать все об организме, а для этого будет просто необходимо сдать ряд анализов. А затем с полученными данными нужно будет обратиться к врачу и получить рекомендации по образу жизни и приему лекарств.