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34 минуты назад

Эндокринолог Мачехина рассказала, как в будущем можно будет замедлить старение

FBM.ru

Ученые поставили перед собой цель разработать “анализ старения” – набор показателей, выявляющих биологический возраст организма и состояние его органов и систем. Руководитель лаборатории биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, эндокринолог Любовь Мачехина рассказала о биомаркерах, которые уже сейчас могут помочь специалистам определить биологический возраст человека. Информацией поделилась “Газета.Ru”.

Эндокринолог рассказала, как в будущем будут замедлять старение
Фото: FBM.ruFBM.ru

“На роль биомаркеров старения подходят белки и некоторые гормональные факторы, например, инсулиноподобный фактор роста. На эту роль подходят и показатели общего анализа крови: лимфоциты и лейкоциты, которые могут меняться в процессе развития организма, а также их количество и соотношение. Используя эти параметры и подставляя их в формулу, мы получаем прогноз биологического возраста человека не по паспорту, а по состоянию здоровья”, – пояснила она.

В ближайшем будущем геронтологи планируют найти более сложные структуры, которые регулируют жизнедеятельность клетки, поддерживают ее деление и сохранение.

Клетки также живут определенное количество времени, а затем заболевают и умирают. Исследования в этом направлении помогут получить набор показателей, которые смогут рассказать все об организме, а для этого будет просто необходимо сдать ряд анализов. А затем с полученными данными нужно будет обратиться к врачу и получить рекомендации по образу жизни и приему лекарств.

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