Найден способ выявлять болезнь Альцгеймера на ранних этапах

Врачи городской больницы № 40 Санкт-Петербурга нашли способ определять болезнь Альцгеймера на ранних стадиях до возникновения первых симптомов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Они научились исследовать биомаркеры, которые говорят о наличии патологических процессов. Одним из первых признаков болезни являются проблемы с памятью. Как правило, подобные симптомы связывают с возрастом, однако на самом деле подобное состояние может говорить о тенденции к развитию Альцгеймера.
Определить болезнь Альцгеймера, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) или другие неврологические расстройства теперь можно с помощью специального приложения для смартфонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».