Изобретен метод быстрого выявления клещевых инфекций

Ученый из Красноярска Юрий Комаровский, открывший малое инновационное предприятие "Нуклеотест", создал оперативный способ быстрого выявления клещевых инфекций. Об этом сообщила пресс-служба Красноярского регионального инновационного-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).
"Красноярский ученый-инноватор Юрий Комаровский нашел способ быстро и эффективно выявлять клещевые инфекции. С помощью портативного набора реагентов, над которым он сейчас работает, можно проводить анализ прямо в лесу при обнаружении укуса. Клеща надо будет положить в емкость, капнуть на него реагентом и подождать. Результат будет оцениваться по изменению цвета реагентов", - говорится в сообщении.
Ученые применяют данный метод для выявления бореллии - бактерии, которая находится в желудке у клеща и является возбудителем болезни Лайма. При этом данный метод не требует дорогостоящего оборудования. Обычно в лабораториях при исследованиях на клещевые инфекции используют метод ПЦР с применением циклической смены температур.
Инновационное предприятие ученого получило грант на разработку. В 2023 году пилотные партии набора реагентов поступят в продажу.