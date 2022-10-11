Изобретен метод быстрого выявления клещевых инфекций

"Красноярский ученый-инноватор Юрий Комаровский нашел способ быстро и эффективно выявлять клещевые инфекции. С помощью портативного набора реагентов, над которым он сейчас работает, можно проводить анализ прямо в лесу при обнаружении укуса. Клеща надо будет положить в емкость, капнуть на него реагентом и подождать. Результат будет оцениваться по изменению цвета реагентов", - говорится в сообщении.