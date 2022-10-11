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2 часа назад

Красноярский учёный изобрёл метод быстрого выявления клещевых инфекций

Большая Азия

Ученый из Красноярска Юрий Комаровский, открывший малое инновационное предприятие "Нуклеотест", создал оперативный способ быстрого выявления клещевых инфекций. Об этом сообщила пресс-служба Красноярского регионального инновационного-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).

Изобретен метод быстрого выявления клещевых инфекций
Фото: Большая АзияБольшая Азия

"Красноярский ученый-инноватор Юрий Комаровский нашел способ быстро и эффективно выявлять клещевые инфекции. С помощью портативного набора реагентов, над которым он сейчас работает, можно проводить анализ прямо в лесу при обнаружении укуса. Клеща надо будет положить в емкость, капнуть на него реагентом и подождать. Результат будет оцениваться по изменению цвета реагентов", - говорится в сообщении.

Ученые применяют данный метод для выявления бореллии - бактерии, которая находится в желудке у клеща и является возбудителем болезни Лайма. При этом данный метод не требует дорогостоящего оборудования. Обычно в лабораториях при исследованиях на клещевые инфекции используют метод ПЦР с применением циклической смены температур.

Инновационное предприятие ученого получило грант на разработку. В 2023 году пилотные партии набора реагентов поступят в продажу.

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