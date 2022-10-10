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1 час назад

Найдены генетические причины усвоения муковисцидозной терапии

InScience

Российские ученые обнаружили у детей генетические факторы, которые могут влиять на усвоение антимикробного препарата, который назначают при муковисцидозе. Сейчас его широко применяют для лечения даже самых маленьких пациентов. Новые данные помогут разработать более точный протокол лечения муковисцидоза у детей. Результаты опубликованы в журнале Biomedicines.

Найдены генетические причины усвоения муковисцидозной терапии
Фото: InScienceInScience

Муковисцидоз — наследственное заболевание, которое поражает железы секреции. Выделяемая слизь оказывается слишком вязкой, и это критически нарушает работу органов дыхания и пищеварения. Чтобы не допустить развития бактериальных инфекций в дыхательных путях, пациентам с муковисцидозом назначают препарат ципрофлоксацин. Им лечат в том числе и детей, хотя фармакокинетика — то есть процессы всасывания, распределения и выведения — препарата в этой группе мало изучена.

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Медики РУДН и Российского центра диагностики и лечения муковисцидоза обнаружили, что на всасывание лекарственного препарата у детей могут влиять генетические факторы.

«Муковисцидоз — одно из самых распространенных генетических заболеваний. Для его лечения официально разрешено применять ципрофлоксацин, если пациенты старше 5 лет. Но в реальной клинической практике этот препарат назначают пациентам и младше пяти. Несмотря на то, что показания к применению расширяются, а возрастной порог снижается, информации о фармакокинетике ципрофлоксацина все еще мало. Это мешает разработать четкий терапевтический алгоритм для детей», — рассказал Сергей Зырянов, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН.

Медики исследовали 33 пациента возрастом от 2 до 18 лет, 8 из них — возрастом до пяти лет. Все они получали ципрофлоксацин. Перед приемом лекарства и через каждые полтора часа после этого медики брали анализ крови. Чтобы измерить концентрацию препарата в сыворотке крови, применяли метод хроматографии.Фармакокинетика ципрофлоксацина оказалась связана с геном CYP2C9, который участвует в метаболизме.

Одна из возможных модификаций этого гена (GCLC 7/7) коррелирует с повышенной концентрацией препарата в крови. Это может говорить о том, что для пациентов с такой модификацией гена прием ципрофлоксацина оказывается эффективнее, чем для других — препарат лучше усваивается.

«Мы выявили значительную взаимосвязь между генотипом GCLC 7/7 и высокой концентрацией ципрофлоксацина через 7,5 ч после приема. Это может быть связано с тем, что повышенные концентрации ципрофлоксацина способствуют повышению его терапевтической эффективности», — прокомментировала Ольга Бутранова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей и клинической фармакологии РУДН.

Наука,Сергей Зырянов,РУДН,
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