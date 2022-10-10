Чувство голода помогает лечить воспаление

В журнале Current Biology опубликована статья, описывающая исследование, проведенное нейробиологами из Манчестерского университета и сотрудниками Неаполитанского университета имени Федерико, которые в экспериментах на мышах доказали, что мыши, у которых чувство голода вызывалось медикаментозно, в то время как они регулярно получали пищу, легче справлялись с воспалением.

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Таким образом, исследователи впервые смогли доказать, что известные терапевтические эффекты голодания хотя бы частично обусловлены работой мозга, а не недостатком питательных веществ, как принято считать. Исследовательская группа доказала, что достаточно заставить мозг думать, что он голодает, чтобы наблюдать эффекты, сопутствующие реальному голоданию у сытых мышей.

Ученым давно известно, что периодическое голодание может стимулировать определенные положительные процессы в организме. В частности, оно снимает хроническое воспаление, подавляет побочные эффекты химиотерапии, стимулирует регенерацию иммунной системы и даже увеличивает продолжительность жизни. Новое исследование показало, что всех этих положительных изменений можно добиться у мышей, не сажая их на голодную диету.

Известно, что потеря аппетита и отрицательный энергетический баланс сопровождают инфекции и воспаления у всех животных и людей. Специалисты считают, что таким образом организм защищает себя, уменьшая доступ хозяина и патогена к питательным веществам.