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1 час назад

Чувство голода помогает лечить воспаление и увеличивает продолжительность жизни

FBM.ru

В журнале Current Biology опубликована статья, описывающая исследование, проведенное нейробиологами из Манчестерского университета и сотрудниками Неаполитанского университета имени Федерико, которые в экспериментах на мышах доказали, что мыши, у которых чувство голода вызывалось медикаментозно, в то время как они регулярно получали пищу, легче справлялись с воспалением.

Чувство голода помогает лечить воспаление
Фото: FBM.ruFBM.ru

Таким образом, исследователи впервые смогли доказать, что известные терапевтические эффекты голодания хотя бы частично обусловлены работой мозга, а не недостатком питательных веществ, как принято считать. Исследовательская группа доказала, что достаточно заставить мозг думать, что он голодает, чтобы наблюдать эффекты, сопутствующие реальному голоданию у сытых мышей.

Ученым давно известно, что периодическое голодание может стимулировать определенные положительные процессы в организме. В частности, оно снимает хроническое воспаление, подавляет побочные эффекты химиотерапии, стимулирует регенерацию иммунной системы и даже увеличивает продолжительность жизни. Новое исследование показало, что всех этих положительных изменений можно добиться у мышей, не сажая их на голодную диету.

Известно, что потеря аппетита и отрицательный энергетический баланс сопровождают инфекции и воспаления у всех животных и людей. Специалисты считают, что таким образом организм защищает себя, уменьшая доступ хозяина и патогена к питательным веществам.

Однако биологи обнаружили, что нейроны AgRP обнаруживают снижение количества питательных веществ и реагируют на это, запуская в организм сигналы, характеризующиеся противовоспалительным эффектом. Оказалось, что эти клетки можно включить искусственно, и этого достаточно для противовоспалительного эффекта.

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