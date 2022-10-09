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12 минут назад

Ученые: хронический стресс в два раза увеличивает риск смерти от рака

Ferra.ru

Стресс влияет не только на разум, но и на тело. Как правило, наш организм может выдержать редкие испытания, но хронический стресс имеет серьёзные последствия.

Хронический стресс в два раза увеличивает риск смерти от рака
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«В ответ на внешние стрессовые факторы ваше тело вырабатывает гормон, называемый кортизолом, а затем, когда стресс проходит, его уровень должен снова снизиться», — объяснил эпидемиолог из Медицинского колледжа Джорджии, — «Однако, если у вас есть хронические... стрессы, которые никогда не позволяют уровню "опуститься", это может привести к износу вашего тела на биологическом уровне».

Учёные изучили данные более 41 000 человек, собранные в период с 1988 по 2019 год. Оказалось, что у людей с высоким уровнем износа тела вероятность умереть от рака в 2,4 раза выше. С поправкой на возраст оказалось, что риск смерти от рака повышен на 28%.

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