Хронический стресс в два раза увеличивает риск смерти от рака

Стресс влияет не только на разум, но и на тело. Как правило, наш организм может выдержать редкие испытания, но хронический стресс имеет серьёзные последствия.
«В ответ на внешние стрессовые факторы ваше тело вырабатывает гормон, называемый кортизолом, а затем, когда стресс проходит, его уровень должен снова снизиться», — объяснил эпидемиолог из Медицинского колледжа Джорджии, — «Однако, если у вас есть хронические... стрессы, которые никогда не позволяют уровню "опуститься", это может привести к износу вашего тела на биологическом уровне».
Учёные изучили данные более 41 000 человек, собранные в период с 1988 по 2019 год. Оказалось, что у людей с высоким уровнем износа тела вероятность умереть от рака в 2,4 раза выше. С поправкой на возраст оказалось, что риск смерти от рака повышен на 28%.