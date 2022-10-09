Хронический стресс в два раза увеличивает риск смерти от рака

«В ответ на внешние стрессовые факторы ваше тело вырабатывает гормон, называемый кортизолом, а затем, когда стресс проходит, его уровень должен снова снизиться», — объяснил эпидемиолог из Медицинского колледжа Джорджии, — «Однако, если у вас есть хронические... стрессы, которые никогда не позволяют уровню "опуститься", это может привести к износу вашего тела на биологическом уровне».