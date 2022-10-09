У обезьян найдены потенциально смертельные для человека вирусы

Эксперты провели анализ патогенности артеривирусов, распространяющихся на свиней и лошадей. Эти артеривирусов пока мало изучены среди нечеловеческих приматов. В частности, ученые изучали вирус обезьяньей геморрагической лихорадки (SHFV), которая провоцирует возникновение смертельного заболевания, схожего с Эболой. Еще с 60-х годов прошлого века эта болезнь вызывала губительные вспышки среди макак.