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47 минут назад

У обезьян обнаружены потенциально смертельные для человека вирусы

Мир новостей

Эксперты провели анализ патогенности артеривирусов, распространяющихся на свиней и лошадей. Эти артеривирусов пока мало изучены среди нечеловеческих приматов. В частности, ученые изучали вирус обезьяньей геморрагической лихорадки (SHFV), которая провоцирует возникновение смертельного заболевания, схожего с Эболой. Еще с 60-х годов прошлого века эта болезнь вызывала губительные вспышки среди макак.

У обезьян найдены потенциально смертельные для человека вирусы
Фото: Мир новостейМир новостей

Исследование показало, что инфекция наносит удар по иммунным клеткам и уничтожает основные механизмы защиты подобно вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирусу иммунодефицита обезьян (SIV). Авторы исследования подчеркнули, что необходимо предпринять какие-то меры, чтобы не допустить возникновения новой пандемии.

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