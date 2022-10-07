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2 часа назад

Ученые нашли возможное объяснение эффекту дежавю

Gismeteo

С эффектом дежавю на протяжении жизни неоднократно сталкивается каждый человек. При этом возникает ощущение знакомой ситуации или места, хотя мозгу не удается установить связь этого события с конкретным прошлым. Однако, согласно сообщению издания Onliner, профессор Энн Клири из Университета Колорадо приблизилась к разгадке того, чем обуславливается эффект дежавю.

Ученые нашли возможное объяснение эффекту дежавю
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Специалист выдвинула гипотезу о том, что это чувство возникает, когда человек ощущает пространственное сходство своих воспоминаний и реальности. Чтобы подтвердить свою догадку исследовательница организовала эксперимент в виртуальной реальности.

В рамках эксперимента для его участников были созданы незнакомые для них места, однако в них оставалось привычное для них расположение окружающих предметов. Исходя из этого, как заметила Клири, испытуемые периодически испытывали ощущение, что они уже посещали это место и видели все вокруг, и именно это происходит при дежавю.

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