Ученые нашли возможное объяснение эффекту дежавю

С эффектом дежавю на протяжении жизни неоднократно сталкивается каждый человек. При этом возникает ощущение знакомой ситуации или места, хотя мозгу не удается установить связь этого события с конкретным прошлым. Однако, согласно сообщению издания Onliner, профессор Энн Клири из Университета Колорадо приблизилась к разгадке того, чем обуславливается эффект дежавю.

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Специалист выдвинула гипотезу о том, что это чувство возникает, когда человек ощущает пространственное сходство своих воспоминаний и реальности. Чтобы подтвердить свою догадку исследовательница организовала эксперимент в виртуальной реальности.