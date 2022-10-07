Шизофрения способна увеличить риск развития деменции в 2,5 раза

Для этого ученые провели систематический обзор и метаанализ 11 исследований из девяти стран на четырех континентах, в которых в общей сложности приняли участие около 13 миллионов человек. Оказалось, что при различных психических расстройствах и независимо от возраста, в котором у человека впервые развилось такого рода заболевание, риск развития деменции в более старшем возрасте (в среднем 60 лет) был выше.