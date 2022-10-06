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2 часа назад

Ученые доказали, что употребление морепродуктов замедляет старение мозга

FBM.ru

Frontiers in Molecular Biosciences пишет о результатах совместного исследования американских и китайских ученых, которые обнаружили, что употребление морепродуктов, приготовленных из асцидии, может замедлить старение мозга. Асцидия содержит плазмалогены – фосфолипиды, которые естественным образом присутствуют в организме человека. С возрастом их количество уменьшается, что может привести к различным нейродегенеративным заболеваниям. Эксперты провели серию экспериментов на старых мышах.

Ученые доказали, что употребление морепродуктов замедляет старение мозга
Фото: FBM.ruFBM.ru

“Наш эксперимент показал, что плазмалогены могут не только остановить когнитивное снижение, но и обратить вспять нарушения в стареющем мозге. Кроме того, у старых мышей, получавших плазмалогены, выросли новые густые волосы”,

– говорит профессор Лей Фу из Ливерпульского университета.

Ученые также отмечают, что старые мыши, получавшие добавки плазмалогена, вели себя как молодые, и в их организме не было зафиксировано воспалений. Специалисты утверждают, что плазмалоген может не только остановить когнитивный спад, но и обратить вспять нарушения в стареющем мозге.

Влияние плазмалогена на память оценивалось путем проведения одного из самых популярных поведенческих тестов – перемещения мышей по водному лабиринту Морриса. Лабиринт состоит из бассейна с водой и платформы, которая является местом отдыха. Мыши не любят плавать, поэтому после пяти дней обучения они запоминают, где находится платформа, и плывут прямо к ней, как только попадают в бассейн. Более взрослым мышам обычно требуется больше времени для обучения.

После применения плазмалогенов старые мыши ориентировались так же хорошо, как и молодые. Ученые также смогли обнаружить больше синапсов – связей между нейронами – в мозге старых мышей, которых кормили плазмалогеном, чем у мышей из контрольной группы. Количество синапсов также влияет на обучение и память.

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