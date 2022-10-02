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1 час назад

Раскрыт секрет стариков, которые сохраняют остроту ума до самой смерти

Ferra.ru

Существуют так называемые суперстарики. У них, как ни странно, несмотря на возраст 80+, физические способности и мыслительные функции аналогичны тем, которыми обладают люди среднего возраста. Ученые наконец обнаружили, с чем это может быть связано.

Раскрыт секрет стариков, которые сохраняют остроту ума
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Команда ученых из Северо-Западного университета в Иллинойсе пришли к неожиданному выводу. Оказывается, нейроны в энторинальной коре (то есть в части мозга, которая отвечает за хранение воспоминаний) у пожилых, которые сохранили в 80+ лет отличные физические и когнитивные способности, гораздо крупнее, чем у их среднестатистических сверстников.

Помимо этого, в нейронах таких стариков ученые не нашли тау-клубки, то есть аномальные скопления белка внутри нейронов. Из-за таких скоплений нарушается связь между нейронами и развивается болезнь Альцгеймера.

Для того чтобы сделать такое открытие, эксперты изучили мозг шести уникальных пожилых людей, семи пожилых людей со средними способностями, шести молодых людей и пяти людей с болезнью Альцгеймера на ранних стадиях.

Специалисты планируют провести дополнительные исследования, чтобы понять, почему нейроны у «суперстариков» отличаются большим размером.

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