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1 час назад

Ученые: восстановить сердце после инфаркта может «гормон любви»

runews24.ru

Ученые выяснили, что «гормон любви» помогает восстановиться после инфаркта. Необычное свойство окситоцина обнаружили исследователи из Мичиганского университета. Работа опубликована Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Ученые: восстановить сердце после инфаркта может «гормон любви»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как оказалось, окситоцин стимулирует стволовые клетки, которые были получены из эпикарда, или внешнего слоя сердца, мигрировать в миокард, в его средний слой. Достигнув цели, стволовые клетки начинают превращаться в мышечные клетки, отвечающие за сердечные сокращения – кардиомиоциты. Ученые отметили, что именно клетки чаще всего погибают после инфаркта.

Эксперимент на рыбках данио показал, что в их случае окситоцин может помочь восстановиться сердцу, даже если оно поражено на четверть. В то же время, опыт с блокированием окситоцина показал, что без его отсутствия процесс регенерации замедляется.

Теперь ученые хотят повторить исследование на животных и человеке. Если их предположение подтвердится, открытие можно будет использовать для частичного восстановления сердечной мышцы у людей после инфарктов.

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