В России разработают препарат от старческого слабоумия

Учёные из «Курчатовского института» приступили к разработке препарата для борьбы с болезнью Альцгеймера и развитием старческого слабоумия. Лекарство будет основано на астаксантине.
Это достаточно распространённое в природе соединение. Оно содержится в красной рыбе — придаёт характерный цвет. Причём не только рыбе, но и розовым фламинго и некоторым видам водорослей.
Как оказалось в результате экспериментов на мышах, астаксантин борется с воспалительными процессами, лежащими в основе разрушения нервных клеток, из-за чего развиваются различные нейродегенеративные болезни. Одной из самых тяжелых как раз и является деменция.
«Эксперименты учёных Курчатовского института показали, что эфиры астаксантина способны снижать воспаление в мозге и улучшать когнитивные функции, нарушенные болезнью Альцгеймера. Эффект проверяли на мышах с генетической предрасположенностью к заболеванию. В результате лечения у животных уменьшилось содержание воспалительных белков в мозге и снизилось количество амилоидных бляшек — образований, которые считаются причиной гибели нервных клеток при болезни Альцгеймера. Также улучшились показатели когнитивных тестов на память и другие функции мозга», — сказано в публикации «Известий».
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