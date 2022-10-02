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1 час назад

В России разработают препарат от старческого слабоумия на основе веществ из красной рыбы

Ferra.ruиещё 2

Учёные из «Курчатовского института» приступили к разработке препарата для борьбы с болезнью Альцгеймера и развитием старческого слабоумия. Лекарство будет основано на астаксантине.

В России разработают препарат от старческого слабоумия
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это достаточно распространённое в природе соединение. Оно содержится в красной рыбе — придаёт характерный цвет. Причём не только рыбе, но и розовым фламинго и некоторым видам водорослей.

Как оказалось в результате экспериментов на мышах, астаксантин борется с воспалительными процессами, лежащими в основе разрушения нервных клеток, из-за чего развиваются различные нейродегенеративные болезни. Одной из самых тяжелых как раз и является деменция.

«Эксперименты учёных Курчатовского института показали, что эфиры астаксантина способны снижать воспаление в мозге и улучшать когнитивные функции, нарушенные болезнью Альцгеймера. Эффект проверяли на мышах с генетической предрасположенностью к заболеванию. В результате лечения у животных уменьшилось содержание воспалительных белков в мозге и снизилось количество амилоидных бляшек — образований, которые считаются причиной гибели нервных клеток при болезни Альцгеймера. Также улучшились показатели когнитивных тестов на память и другие функции мозга», — сказано в публикации «Известий».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука,Курчатовский институт,
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