В России разработают препарат от старческого слабоумия

«Эксперименты учёных Курчатовского института показали, что эфиры астаксантина способны снижать воспаление в мозге и улучшать когнитивные функции, нарушенные болезнью Альцгеймера. Эффект проверяли на мышах с генетической предрасположенностью к заболеванию. В результате лечения у животных уменьшилось содержание воспалительных белков в мозге и снизилось количество амилоидных бляшек — образований, которые считаются причиной гибели нервных клеток при болезни Альцгеймера. Также улучшились показатели когнитивных тестов на память и другие функции мозга», — сказано в публикации «Известий».