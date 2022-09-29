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1 час назад

Эти роботизированные пилюли позволят доставить инсулин без уколовм

Ferra.ru

Технология, позволяющая доставлять инсулин перорально, а не с помощью обычных инъекций, станет революционным шагом в медицине, и ученые Массачусетского технологического института (MIT) на протяжении многих лет усердно работают в этом направлении.

Как роботизированные пилюли будут доставить инсулин без уколов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Их последнее творение - капсула с лекарством, которая с помощью механизмов прокладывает себе путь через слизь в тонком кишечнике, обеспечивая инсулину прямой путь к клеткам.

В работе ученых MIT использовались капсулы с микроиглами, которые прокалывают ткани кишечника, и другие, которые проникают через слизистую оболочку желудка.

Новейшая система под названием "RoboCap" состоит из капсулы с роботизированным колпачком, покрытым желатином, который растворяется в ответ на определенные уровни pH в тонком кишечнике. Это замыкает бортовую цепь, которая запускает внутренний мотор, питающийся от крошечной биосовместимой батареи, что заставляет капсулу начать вращаться.

RoboCap размером с витаминку был испытан в кишечнике свиньи, где его вращательное движение позволило ему проникнуть в слизистый барьер. Это вращательное движение механически смещает слизистый барьер и одновременно разрушает отсек, содержащий лекарства, позволяя им высвободиться в клетки, выстилающие кишечник.

В экспериментах на животных команда смогла эффективно доставить инсулин, а также более крупный пептидный антибиотик ванкомицин, который используется для лечения различных инфекций. RoboCap смог доставить в 20-40 раз больше дозы, чем стандартная капсула, разработанная без туннельного механизма, и благополучно прошел через пищеварительный тракт после того, как выполнил свою работу. Слой слизи, тем временем, восстанавливается в течение нескольких часов.

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