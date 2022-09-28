Почему мозг специально допускает ошибки

Мозг человека постоянно ошибается. Например, он может видеть закономерности там, где их на самом деле нет, или делать ложные выводы. Так что доверять ему можно далеко не всегда.

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Итак, какие же ошибки может совершать мозг? Если говорить в целом, то таким ошибкам подвержены все люди, и это не зависит от интеллекта. Главная причина когнитивных искажений - развитая система экономии энергии. Другими словами, мозг настолько ленив, что выберет самый простой путь или способ решения проблемы, даже если он неправильный.

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Существуют четыре основные проблемы, с которыми человеческий мозг сталкивается постоянно. Именно из-за них возникают когнитивные искажения. Это слишком большое количество информации, сложность её понимания, необходимость быстро реагировать, ограниченный объём памяти. За счёт этого всего мозг позволяет человеку выживать в самых стрессовых условиях. С другой стороны, такие проблемы приводят к ошибкам.

Если информации слишком много, то мозг просто не способен обработать её всю. В результате он начинает действовать несколькими способами. Первый - выбрать главное из всего потока. При этом возникает систематическая ошибка внимания, когда чем больше человек о чём-то думает, тем чаще в окружающем мире замечает объекты, связанные с этим.

Кроме того, мозг особенно обращает внимание на необычные и странные вещи. Например, на странные слова в ряде чисел, а вот сами числа вряд ли запомнит. Называется подобная ошибка эффектом контраста.

Также все люди склонны выделять те данные, которые подтверждают их убеждения.

В случае, если информации недостаточно, мозг будет пытаться её дополнить исходя из прошлого опыта. И не важно, правдивы те сведения или нет.

Существует и систематическая ошибка выжившего. Это когда мозг делает выводы о чём-то с учётом «побед» или «успехов», забывая о провалах.

Ещё одно когнитивное искажение - эффект групповой привлекательности. Нам всегда лица в группе людей кажутся красивее, чем те же лица по отдельности.

Наш мозг всегда считает, что другие люди думают точно так же, как мы сами. Но, конечно, это неправда.

Когда нужно быстро принять решение, мозг заставляет нас придерживаться нескольких стратегий. Во-первых, это иллюзия контроля, то есть мы считаем, что можем изменить ситуацию, даже если это не так. Во-вторых, выбор пути, который даст быстрый результат. В то же время если мы начали что-то делать самостоятельно, то в итоге будем тратить на это силы даже тогда, когда выгоднее было бы всё бросить. В-третьих, мозгу нравятся безопасные решения, поэтому он выберет с большей вероятностью самый стабильный вариант.