Чем мозг людей с зависимостями отличается от мозга остальных

Сегодня наркомания считается болезнью мозга. А зависимость может сформироваться у человека как от алкоголя или никотина, так и от азартных игр или обезболивающих без рецепта. Вот какие изменения при этом происходят в мозге.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Зависимость развивается у человека, когда цепи удовольствия в мозгу перегружаются. Но что же это означает?

Существует такая область мозга, как система вознаграждения. Она была создана для того, чтобы помогать людям выжить. К примеру, если вы едите пищу, то в мозге начинает производиться дофамин. За счёт этого вещества возникает чувство удовлетворения. В результате в дальнейшем вы будете есть, чтобы испытать это же чувство.

А вот когда у человека появляется зависимость от дофамина, то мозг его начинает меняться. Связано это с тем, что вещества, вызывающие привыкание, когда достигают мозга, вызывают в нём очень сильную реакцию. То есть всплеск дофамина при попадании в организм зависимого человека никотина или кокаина оказывается не лёгким, а в 10 раз сильнее, чем при естественном получении вознаграждения.