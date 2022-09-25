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54 минуты назад

Чем мозг людей с зависимостями от курения, алкоголя или наркотиков отличается от мозга остальных

Ferra.ru

Сегодня наркомания считается болезнью мозга. А зависимость может сформироваться у человека как от алкоголя или никотина, так и от азартных игр или обезболивающих без рецепта. Вот какие изменения при этом происходят в мозге.

Чем мозг людей с зависимостями отличается от мозга остальных
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Зависимость развивается у человека, когда цепи удовольствия в мозгу перегружаются. Но что же это означает?

Существует такая область мозга, как система вознаграждения. Она была создана для того, чтобы помогать людям выжить. К примеру, если вы едите пищу, то в мозге начинает производиться дофамин. За счёт этого вещества возникает чувство удовлетворения. В результате в дальнейшем вы будете есть, чтобы испытать это же чувство.

А вот когда у человека появляется зависимость от дофамина, то мозг его начинает меняться. Связано это с тем, что вещества, вызывающие привыкание, когда достигают мозга, вызывают в нём очень сильную реакцию. То есть всплеск дофамина при попадании в организм зависимого человека никотина или кокаина оказывается не лёгким, а в 10 раз сильнее, чем при естественном получении вознаграждения.

В итоге мозг как бы запоминает этот всплеск дофамина и связывает его с веществом, которое вызывает привыкание. Также при хроническом употреблении данного вещества со временем мозг адаптируется к этому и становится менее чувствительным к дофамина. В результате для достижения нужного эффекта человеку нужно употреблять всё больше и больше вещества.

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