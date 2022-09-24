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53 минуты назад

Эксперты определили возможные осложнения после обезьяньей оспы

Gismeteo

Эксперты из Африки и США выяснили, что инфицирование обезьяньей оспой так же чревато нейрофизиологическими осложнениями, как и в случае с человеческой.

Эксперты определили возможные осложнения после обезьяньей оспы
Фото: GismeteoGismeteo

По словам исследователей, ряд наблюдений за пациентами в разных странах позволил установить: больные оспой обезьян нередко страдали от депрессии, невропатических болей. Иногда среди симптомов бывают даже конвульсии, энцефалит, менингитная симптоматика.

Оспа обезьян распространилась весной в западноевропейских странах, а затем была обнаружена и в других частях света. Кроме Соединенного Королевства, эпизоды инфицирования были зафиксированы в таких государствах, как Канада, США, в южноазиатских странах.

В ВОЗ сообщали, что к началу сентября количество зараженных преодолело планку в 53 тысячи. Умерли 18 больных.

Наука,ВОЗ,
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