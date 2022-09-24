Медики обнаружили способ борьбы с красной волчанкой

В ближайшем будущем пациенты, страдающие от этого опасного аутоиммунного заболевания, смогут обходиться без лекарств.

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При развитии волчанки человек страдает от собственной иммунной системы. Его клетки атакуют собственные органы и клетки, что приводит к серьезным осложнениям.

Ученые Университета Эрлангена-Нюрнберга решили применить CAR-терапию для борьбы с волчанкой. В их эксперименте приняли участие пять человек, на которых обычное лечение воздействовало слабо.

Для мишени воздействия лимфоцитов ученые избрали CD19. Пациенты получали усовершенствованные иммунные клетки, которые переставали атаковать собственный организм.

У каждого из пяти участников после воздействия модифицированными клетками началась ремиссия. После процедуры пациенты на протяжении полутора лет смогли полностью обходиться без лекарств, сообщает The Gardian. Главным ограничением терапии стал цитокиновый шторм, но его ученые сумели быстро преодолеть.