В Кембридже нашли простой способ снизить потребление алкоголя

В журнале Addiction опубликована статья, в которой рассказывается об открытии, сделанном учеными из Кембриджского университета, которые экспериментально доказали, что можно сократить потребление алкоголя с помощью бокалов меньшего размера, пишет Газета.Ru.

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Исследователи отобрали 260 семей, в которых среднее потребление вина составляло не менее двух бутылок в неделю. В течение первых 14 дней они должны были покупать вино в бутылках объемом 750 мл, а в течение вторых 14 дней – в бутылках объемом 375 мл.

Также некоторые участники исследования пили вино из бокалов объемом 290 мл, а некоторые – из бокалов объемом 350 мл. В конце определенного периода добровольцы должны были отправить ученым фотографии бутылок, чтобы показать, сколько они выпили. Оказалось, что семьи, которые использовали меньшие бокалы, в среднем потребляли на 6,5% меньше вина. Аналогичный, но менее выраженный эффект наблюдался при покупке бутылок меньшего размера.

Исследователи считают, что в отношении бокалов действует тот же принцип, что и при использовании маленьких тарелок для похудения – человеку кажется, что в бокале или тарелке больше содержимого, чем на самом деле, что приводит к уменьшению объема порций.

Кроме того, люди, скорее всего, будут измерять количество выпитого в бутылках, а не в объемах, что также снижает потребление алкоголя. Исследователи не исключают, что испытуемые компенсировали меньшее количество вина пивом или другими алкогольными напитками. Кроме того, наблюдения проводились во время изоляции во время пандемии, поэтому неясно, повторяются ли результаты вне изоляции.