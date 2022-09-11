К каким болезням могут привести сахарозаменители: ответ учёных

Одно масштабное исследование, опубликованное в издании BMJ, показало, что сахарозаменители могут повысить риск развития болезней сердца. Причём эти искусственные подсластители мы получаем вместе с такими, например, напитками, как диетическая газировка.

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Учёные из французского института INSERM провели анализ данных о более 100 000 взрослых, проживающих во Франции. Участники исследования Nutri-Net сами сообщали о своём питании, образе жизни и истории болезни в 2009-2021 годы.

В результате в течение 9 лет возникло 1502 случая проблем с сердцем. Среди таких проблем были сердечный приступ, инсульт, стенокардия.

Согласно результатам этого исследования, сердечно-сосудистые заболевания развиваются у 346 из 100 000 человек, которые употребляют много сахарозаменителей, по сравнению с 314 на 100 000 человек, которые вообще не употребляют искусственные подсластители.

Кроме того, другое исследование, основанное на анализе данных Nutri-Net, продемонстрировало, что между раком и подсластителями (аспартам, ацесульфам калия, сукралоза) существует связь.