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20 минут назад

Российские ученые определили гены-драйверы онкологии

Газета.Ruиещё 1

Онкогенные мутации известны в более чем 300 генах, и зачастую возникает необходимость ранжировать их, чтобы определить мишени для основного воздействия при лечении. Но в большинстве случаев мутации ранжируются по частоте встречаемости, что необязательно соответствует их значимости в заболевании.

Российские ученые определили гены-драйверы онкологии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые МФТИ предложили взять за основу силу мутаций. Исследование опубликовано в журнале PeerJ Life & Environment. С помощью биоинформатического анализа крупнейшей базы данных об онкогенных мутациях TCGA PanCanAtlas они разработали новый способ ранжировать гены-драйверы, запускающие болезнь.

Один из подходов заключается в использовании частоты мутаций среди пациентов с определенным видом рака, обычно с поправкой на частоту фоновых мутаций в гене. Этот способ действительно позволяет выявить наиболее распространенные мутации, но это не означает, что они способны самостоятельно вызвать рак.

Алгоритмы, основанные на частоте встречаемости мутаций, не могут надежно определять силу генов-драйверов. Ранее стало известно, что неудачная попытка убийства раковых клеток делает их устойчивыми к лекарствам, что приводит позже к развитию более агрессивной формы рака.

Многие лекарства для лечения рака вызывают апоптоз — запрограммированную гибель клеток. Для этого необходимо, чтобы митохондрии клеток высвободили особый белок, цитохром с.

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