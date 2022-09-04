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4 часа назад

Ученые выяснили, что женщины больше мужчин страдают от выхлопных газов

Волгоградская правда

Исследование показало, что автомобильные выхлопы серьезно отражаются на организме представителей слабого пола, у которых возникает риск затвердения стенок артерии.

Ученые выяснили, что женщины больше страдают от выхлопных газов
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Работу по анализу воздействия выхлопов на организмы мужчин и женщин организовали ученые из Университета Манитобы (Канада). В ходе исследования 10 добровольцев разного пола вдыхали пары дизельного топлива несколько часов. Эксперимент проводили три раза с интервалом в 30 дней и при разной концентрации топлива.

У всех участников экспериментов появились изменения в крови, связанные с воспалительным процессом, инфекциями и сердечно-сосудистыми болезнями. Однако у женщин анализы выявили высокий уровень белков, ответственных за затвердение артерий, передает The Daily Mail. Такие сосуды становились более хрупкими, и резко повышалась вероятность инсульта. То есть выхлопные газы более опасны именно для женщин.

Авторы работы отмечают, что получили только предварительные результаты. Количество участников эксперимента слишком маленькое, потому исследование данного вопроса нужно продолжить.

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