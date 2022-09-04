Ученые выяснили, что женщины больше страдают от выхлопных газов

Исследование показало, что автомобильные выхлопы серьезно отражаются на организме представителей слабого пола, у которых возникает риск затвердения стенок артерии.

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Работу по анализу воздействия выхлопов на организмы мужчин и женщин организовали ученые из Университета Манитобы (Канада). В ходе исследования 10 добровольцев разного пола вдыхали пары дизельного топлива несколько часов. Эксперимент проводили три раза с интервалом в 30 дней и при разной концентрации топлива.

У всех участников экспериментов появились изменения в крови, связанные с воспалительным процессом, инфекциями и сердечно-сосудистыми болезнями. Однако у женщин анализы выявили высокий уровень белков, ответственных за затвердение артерий, передает The Daily Mail. Такие сосуды становились более хрупкими, и резко повышалась вероятность инсульта. То есть выхлопные газы более опасны именно для женщин.