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1 час назад

Каким образом алкоголь ускоряет старение: четыре фактора

Ferra.ru

Одни считают, что в умеренных количествах пить алкоголь - это вполне нормально, другие же уверены, что спиртных напитков вообще нужно избегать. Но в действительности многие эффекты алкоголя проявляются, когда вы пьёте его много. Один из таких эффектов - ускоренное старение организма.

Каким образом алкоголь ускоряет старение
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Алкоголь действительно может влиять на процесс старения организма. Правда, большинство перечисленных ниже проблем возникают, когда человек употребляет очень много спиртных напитков.

Снижение иммунитета. Это доказывают научные исследования. По словам магистра медицины, доктора медицинских наук, зарегистрированного диетолога Моргин Клэр, при употреблении алкоголя тело не может нормально функционировать, так как оно старается нейтрализовать спиртное.

Обезвоживание и старение кожи. Известно, что алкоголь обезвоживает человека. Со временем это может сказаться на его внешнем виде и привести к сухости кожи и её ускоренному старению, говорит диетолог Лорен Манакер.

Проблемы с усвоением веществ, которые защищают от определённых болезней. Манакер добавляет, что из-за алкоголя хуже усваиваются тиамин и цинк. С возрастом недостаток этих питательных веществ может негативно повлиять на здоровье. Кроме того, Harvard Health отмечает, что при употреблении спиртных напитков в больших количествах хуже усваивается организмом и фолиевая кислота. Дефицит этого вещества приводит к генетическим изменениям, которые повышают вероятность развития определённых видов рака.

Ухудшение состояния костей. Учёные обнаружили, что постоянное чрезмерное употребление алкогольных напитков связано с повышенным риском развития остеопороза и с более слабыми костями. Чрезмерным же количеством считается восемь или больше порция для женщин, 15 или больше порций для мужчин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука,Гарвардский университет,
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