Ученые сделали революционное открытие для борьбы с раком

В ходе исследования ученые обнаружили, что у мышей, которых содержали при температуре +4 градуса, рост опухоли был гораздо медленнее и они жили почти в два раза дольше чем мыши, которые жили в комнатной температуре. После мышей ученые провели исследование на человеке с лимфомой Ходжкина. Его семь дней держали в помещении с температурой в 22 градуса. В результате опухоль подопытного стала потреблять значительно меньше глюкозы.