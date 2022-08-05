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2 часа назад

Ученые сделали революционное открытие для борьбы с раком

Ura.Ru

Ученые из Каролинского института в Швеции пришли к выводу, что холод останавливает рост раковых клеток. Ученые провели эксперименты на мышах и одном человеке.

Ученые сделали революционное открытие для борьбы с раком
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Как заявляет руководитель исследования Ихай Цао, воздействие низких температур побуждает бурые жировые клетки сжигать глюкозу — основной источник энергии раковых клеток. Чтобы проверить потенциал холодовой терапии, Ихай Цао с коллегами имплантировал пять различных типов раковых клеток группе мышей. Некоторых грызунов затем непрерывно подвергали воздействию очень низких температур в течение 20 дней»,

— передает «Ридус» данные исследования.

В ходе исследования ученые обнаружили, что у мышей, которых содержали при температуре +4 градуса, рост опухоли был гораздо медленнее и они жили почти в два раза дольше чем мыши, которые жили в комнатной температуре. После мышей ученые провели исследование на человеке с лимфомой Ходжкина. Его семь дней держали в помещении с температурой в 22 градуса. В результате опухоль подопытного стала потреблять значительно меньше глюкозы.

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