Синдром Гийена-Барре: причины, симптомы и методы лечения заболевания

Синдром Гийена – Барре (СГБ) – это острое заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. В большинстве случаев это приводит к нарушению движений, расстройствам чувствительности, а в тяжелых - к полному параличу. «Рамблер» спросил врача общей практики Дениса Прокофьева, почему возникает синдром Гийена-Барре, какие у него симптомы и как проходит лечение.

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Что это за заболевание

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Синдром Гийена-Барре - это островоспалительное заболевание аутоиммунной теологии, когда организм борется против самого себя. Оно связано с поражением нервов на уровне поясничного отдела позвоночника, проявлением которого являются периферические параличи.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Ученые относят синдром Гийена-Барре к довольно редким заболеваниям. Согласно статистике Научного центра неврологии, заболеваемость составляет 1-2 случая на 100 000 населения в год. Так, в Москве каждый год фиксируют до 200 пациентов с синдромом Гийена-Барре.

СГБ - очень редко встречаемое заболевание, которое сложно диагностировать, потому что это синдром, а не диагноз. Есть мнение, и я его придерживаюсь, что синдромальных диагнозов не бывает.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

По словам медика, при всей сложности заболевания смертность от синдрома Гийена-Барре небольшая: всего 5%. Восстановление пациентов проходит от 6 до 12 месяцев.

Кто в группе риска

Чаще всего заболевание встречается у взрослых и пожилых людей, но может проявляться и у молодых. При этом в первую очередь подвержены ему мужчины. Они страдают от синдрома Гийена-Барее в 1,78 раз чаще, чем женщины.

Тут много таких факторов, как возраст. Если пациент старше 60 лет, и заболевание быстро прогрессирует, то мы будем говорить о быстром поражении нервных окончаний, и летальный исход будет более вероятным.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Также в группе риска пациенты с некоторыми видами инфекционных заболеваний и люди, перенесшие хирургические вмешательства.

Причина заболевания

На данный момент медикам неизвестны точные причины возникновения синдрома Гийена-Барре. Как отметил врач общей практики Денис Прокофьев, провоцирующие факторы есть в 80 процентах случаев. В большинстве случаев это:

вирусные заболевания, желудочно-кишечные инфекции и инфекции органов дыхательной системы,

вакцинация,

оперативные вмешательства,

контакт с токсическими веществами,

опухолевые заболевания.

Возбудителями инфекций являются:

Вирус гриппа;

Вирус Эпштейна-Барр;

Микоплазма, вызывающая воспаление легких у пациентов с ВИЧ;

Кампилобактерии, содержащиеся в мясе больных птиц.

Симптомы синдрома Гийена-Барре

Симптомы заболевания прогрессируют очень быстро – как правило, в пределах одного месяца, но у большинства они проявляются в течение двух недель. Примерно за неделю-три до появления характерных симптомов синдрома Гийена-Барре у человека часто бывают признаки ОРВИ, бронхита, гриппа, гайморита, краснухи, кори и других инфекционных заболеваний.

Первыми симптомами СГБ являются слабость, онемение и ощущение покалывания. Сначала они появляются в ногах, а затем поднимаются выше – к туловищу, рукам, шее, лицу. Также среди признаков:

Болевой синдром в руках и ногах, области спины и плечевого пояса;

Проблемы с жеванием и глотанием;

Нарушения речи и мимики лица;

Повышенное или пониженное артериальное давление;

Запоры;

Задержка мочи;

Проблемы с походкой.

В случае тяжелой формы заболевания у пациентов наблюдаются следующие проблемы:

Обездвиженность – невозможность самостоятельно двигаться;

Появление пролежней;

Нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

Проблемы с дыханием – этот симптом встречается у 20-30 процентов пациентов, в критических случаях, когда человек не может дышать самостоятельно, его кладут в отделение интенсивной терапии на искусственную вентиляцию легких.

Диагностика заболевания

Синдром Гийена-Барре сложно диагностировать, так как на данный момент медицина не обладает достаточным количеством исследований для выявления болезни. Врач выполняет диагностику на основании симптомов, на которые жалуется пациент, и неврологического осмотра, в результате которого может быть обнаружено отсутствие глубоких сухожильных рефлексов.

Общий анализ крови;

Общий белок в ликворе;

Анализ на наличие тяжелых металлов в моче;

Скорость оседания эритроцитов. Также проводится лабораторная диагностика, позволяющая исключить наличие других заболеваний:

Дополнительно пациента могут направить на магнитно-резонансную томографию (МРТ) и электромиографию.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает на то, что эти исследования необязательны и приводят к отсрочке лечения:

«Для того, чтобы диагностировать синдром Гийена-Барре не требуется других исследований, таких как анализы крови, которые служат для определения причин возникновения синдрома, и эти исследования не должны вести к отсрочке лечения».

Лечение синдрома Гийена-Барре

Для большинства пациентов характерна легкая и среднетяжелая формы заболевания. Выздоровление, как правило, происходит даже в самых тяжелых случаях. Однако 5 процентов пациентов все-таки умирают от осложнений - остановки сердца, паралича дыхательных мышц, инфекции крови, тромб в легких – поэтому людей с СГБ в обязательном порядке госпитализируют для подтверждения диагноза и лечат под пристальным наблюдением врачей.

Лечением пациентов с синдромом Гийена-Барре занимается врач-невролог и врач-реаниматолог. При этом больные обязательно госпитализируются в отделение реанимации или интенсивной терапии. Схем лечения очень много, но надо сказать, что есть основные задачи:

1) поддержание жизненно важных функций;

2) купирование аутоиммунных процессов;

3) профилактика осложнений. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Лекарств от синдрома Гийена-Барре на данный момент нет. Однако можно ослабить симптомы заболевания и сократить время их продолжения. Пациентам назначают два метода лечения: это симптоматическая терапия и иммунотерапия. В первом случае врачи устраняют отдельные проявления синдрома и отслеживают важные жизненные показатели больного: сердцебиение, кровяное давление, дыхание. Иммунотерапия проводится при острой стадии заболевания. В нее входит замещение плазмы для удаления антител из крови или введение внутривенного иммуноглобулина, содержащего антитела здоровых доноров крови.