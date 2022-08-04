Синдром Гийена-Барре: причины, симптомы и методы лечения заболевания

Синдром Гийена – Барре (СГБ) – это острое заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. В большинстве случаев это приводит к нарушению движений, расстройствам чувствительности, а в тяжелых - к полному параличу. «Рамблер» спросил врача общей практики Дениса Прокофьева, почему возникает синдром Гийена-Барре, какие у него симптомы и как проходит лечение.
Ученые относят синдром Гийена-Барре к довольно редким заболеваниям. Согласно статистике Научного центра неврологии, заболеваемость составляет 1-2 случая на 100 000 населения в год. Так, в Москве каждый год фиксируют до 200 пациентов с синдромом Гийена-Барре.
По словам медика, при всей сложности заболевания смертность от синдрома Гийена-Барре небольшая: всего 5%. Восстановление пациентов проходит от 6 до 12 месяцев.
Чаще всего заболевание встречается у взрослых и пожилых людей, но может проявляться и у молодых. При этом в первую очередь подвержены ему мужчины. Они страдают от синдрома Гийена-Барее в 1,78 раз чаще, чем женщины.
Также в группе риска пациенты с некоторыми видами инфекционных заболеваний и люди, перенесшие хирургические вмешательства.
На данный момент медикам неизвестны точные причины возникновения синдрома Гийена-Барре. Как отметил врач общей практики Денис Прокофьев, провоцирующие факторы есть в 80 процентах случаев. В большинстве случаев это:
Возбудителями инфекций являются:
Симптомы заболевания прогрессируют очень быстро – как правило, в пределах одного месяца, но у большинства они проявляются в течение двух недель. Примерно за неделю-три до появления характерных симптомов синдрома Гийена-Барре у человека часто бывают признаки ОРВИ, бронхита, гриппа, гайморита, краснухи, кори и других инфекционных заболеваний.
Первыми симптомами СГБ являются слабость, онемение и ощущение покалывания. Сначала они появляются в ногах, а затем поднимаются выше – к туловищу, рукам, шее, лицу. Также среди признаков:
В случае тяжелой формы заболевания у пациентов наблюдаются следующие проблемы:
Синдром Гийена-Барре сложно диагностировать, так как на данный момент медицина не обладает достаточным количеством исследований для выявления болезни. Врач выполняет диагностику на основании симптомов, на которые жалуется пациент, и неврологического осмотра, в результате которого может быть обнаружено отсутствие глубоких сухожильных рефлексов.
Дополнительно пациента могут направить на магнитно-резонансную томографию (МРТ) и электромиографию.
При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает на то, что эти исследования необязательны и приводят к отсрочке лечения:
«Для того, чтобы диагностировать синдром Гийена-Барре не требуется других исследований, таких как анализы крови, которые служат для определения причин возникновения синдрома, и эти исследования не должны вести к отсрочке лечения».
Для большинства пациентов характерна легкая и среднетяжелая формы заболевания. Выздоровление, как правило, происходит даже в самых тяжелых случаях. Однако 5 процентов пациентов все-таки умирают от осложнений - остановки сердца, паралича дыхательных мышц, инфекции крови, тромб в легких – поэтому людей с СГБ в обязательном порядке госпитализируют для подтверждения диагноза и лечат под пристальным наблюдением врачей.
Лекарств от синдрома Гийена-Барре на данный момент нет. Однако можно ослабить симптомы заболевания и сократить время их продолжения. Пациентам назначают два метода лечения: это симптоматическая терапия и иммунотерапия. В первом случае врачи устраняют отдельные проявления синдрома и отслеживают важные жизненные показатели больного: сердцебиение, кровяное давление, дыхание. Иммунотерапия проводится при острой стадии заболевания. В нее входит замещение плазмы для удаления антител из крови или введение внутривенного иммуноглобулина, содержащего антитела здоровых доноров крови.
Восстановление может занять длительный период. Пациенту, переболевшему синдромом Гийена-Барре, назначается пассивная гимнастика и физиотерапия.