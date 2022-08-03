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4 часа назад

Ученые: Вкус сладостей положительно влияет на креативность

Мир24

Американские ученые провели исследование и установили, что вкус различных сладостей увеличивает креативность. О работе сотрудников Университета Северного Техаса говорится в статье, опубликованной в издании Organizational Behavior and Human Decision Processes, пишет The Daily Mail.

Ученые: Вкус сладостей положительно влияет на креативность
Фото: Мир24Мир24

Интересно, что сахар тут совершенно не при чем. Все дело в положительных ассоциациях, которые установились в ходе эволюции и благодаря личному опыту. К примеру, десерты часто употребляют в кругу близких и на праздниках. Вкус этих продуктов помогает почувствовать себя в безопасности, использовать исследовательский подход и проще воспринимать новые идеи.

Вместе с тем, по словам ученых, эффекта повышенной креативности от сладостей не возникает при выполнении аналитических задач, которые требуют внимания к деталям.

Специалисты подчеркивают: дело именно во вкусе десертов. Они не призывают употреблять в пищу больше сладостей, чтобы повысить креативность, так как это нанесет вред здоровью.

«Влияние сладкого вкуса на творчество может проявиться просто при употреблении, к примеру, одной конфеты, печенья или кусочка сухофруктов», – говорит автор работы Сюй Ли Дан.

Более того, по ее словам, креативность повышается даже в том случае, если просто представить себе вкус любимого десерта.

Наука,Наталья Денисова,
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