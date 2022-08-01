Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
3 часа назад

Разработано вещество для лечения тяжелого воспаления легких

Lenta.ru

Российские ученые из Уральского Федерального университета имени Б.Н. Ельцина (УрФУ) разработали вещество для лечения тяжелого воспаления легких. Они выявили ряд химических комбинаций, которые, в отличие от аналогов, не угнетают иммунитет. Результаты исследования опубликованы в в журнале Pharmaceuticals.

Разработано вещество для лечения тяжелого воспаления легких
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты создали метод синтеза новых соединений с азолоазиновыми гетероциклами в составе, которые способны подавлять активность интерлейкина-6, играющего важную роль в иммунном ответе.

Ученые уточнили, что избыток интерлейкина вызывает неконтролируемые воспаления, которые приводят к разрушению тканей и угрожают жизни пациентов. Новое вещество помогает сдерживать эту реакцию.

Разработка позволит производить новые лекарства против тяжелых форм гриппа и коронавируса.

«Благодаря нашим изначально фундаментальным исследованиям ряд лекарственных средств уже вышел на фармацевтический рынок»,

— сообщил научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев.

Специалисты проанализируют результаты исследований, чтобы синтезировать новые гетероциклы с усиленными свойствами. После этого они планируют обратиться с заявкой в Минздрав России и организовать предклинические исследования новых препаратов.

Наука,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители