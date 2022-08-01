Разработано вещество для лечения тяжелого воспаления легких

Российские ученые из Уральского Федерального университета имени Б.Н. Ельцина (УрФУ) разработали вещество для лечения тяжелого воспаления легких. Они выявили ряд химических комбинаций, которые, в отличие от аналогов, не угнетают иммунитет. Результаты исследования опубликованы в в журнале Pharmaceuticals.

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Специалисты создали метод синтеза новых соединений с азолоазиновыми гетероциклами в составе, которые способны подавлять активность интерлейкина-6, играющего важную роль в иммунном ответе.

Ученые уточнили, что избыток интерлейкина вызывает неконтролируемые воспаления, которые приводят к разрушению тканей и угрожают жизни пациентов. Новое вещество помогает сдерживать эту реакцию.

Разработка позволит производить новые лекарства против тяжелых форм гриппа и коронавируса.

«Благодаря нашим изначально фундаментальным исследованиям ряд лекарственных средств уже вышел на фармацевтический рынок»,

— сообщил научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев.