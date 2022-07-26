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2 часа назад

Найдена причина эпидемии гепатита среди детей

Мир24

Британские ученые нашли причину таинственной эпидемии гепатита, поражающего преимущественно детей. Исследование показало, что болезнь вызвана совместным действием двух вирусов, но не коронавируса, сообщает Agence France-Presse.

Найдена причина эпидемии гепатита среди детей
Фото: Мир24Мир24

Гепатит стал распространяться с октября прошлого года. Всемирная организация здравоохранения заявила о 1010 известных случаях. 46 пациентам потребовалась пересадка печени, 22 заболевших скончались.

Ранее ученые выдвинули теорию, что эпидемия связана с аденовирусными инфекциями. Но новые исследования, проведенные независимо в Лондоне и Шотландии, указали на другую причину. Авторы обнаружили, что у 96% заболевших присутствует вирус AAV2. Однако он не способен самовоспроизводиться и вызывать симптомы болезни без другого «вспомогательного» вируса.

Обе научных группы пришли к выводу, что причиной гепатита является коинфекция AAV2 и аденовирусом или вирусом гриппа HHV6. Но пока не ясно, является ли AAV2 источником заболевания или просто его биомаркером.

Также ученые исключили инфекцию SARS-CoV-2 в качестве прямой причины поражения печени. В пострадавшем органе не выявили следов коронавируса. У 75% заболевших наблюдались антитела к COVID-19, но показатель был не выше, чем в среднем в популяции.

Специалисты намерены продолжать исследования вируса. Так, предстоит установить, почему у одних пациентов болезнь протекает сравнительно легко, а другим требуется пересадка органа. Также планируется пронаблюдать за сезонной циркуляцией AAV2 – вируса, который до недавнего времени практически не отслеживали.

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