Создан выявляющий биомаркеры болезней мозга искусственный интеллект

Команда американских специалистов из Центра тенденций Университета штата Джорджия разработала искусственный интеллект для выявления новых биомаркеров заболеваний мозга, например болезни Альцгеймера, шизофрении и аутизма. Выводы работы описаны в журнале Scientific Reports.
Для этого они создали специальный алгоритм искусственного интеллекта, который через переработку огромного количества визуальных данных помог обнаружить новые закономерности, вызванные различными психическими и неврологическими заболеваниями. Ученые загрузили в программу результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) более 10 тысяч человек. Большая база данных позволяет компьютеру научиться обнаруживать ранее неизвестные биомаркеры заболеваний мозга, что позволит выявлять заболевших на ранних стадиях и своевременно начинать лечение и профилактику таких болезней.
Ранее сотрудники Университета штата Огайо представили ожерелье-биосенсор, отслеживающее состояние здоровья и определяющее уровень различных химических показателей в организме.