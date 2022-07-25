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1 час назад

Создан выявляющий биомаркеры болезней мозга искусственный интеллект

Lenta.ru

Команда американских специалистов из Центра тенденций Университета штата Джорджия разработала искусственный интеллект для выявления новых биомаркеров заболеваний мозга, например болезни Альцгеймера, шизофрении и аутизма. Выводы работы описаны в журнале Scientific Reports.

Создан выявляющий биомаркеры болезней мозга искусственный интеллект
Фото: Лента.руЛента.ру

Для этого они создали специальный алгоритм искусственного интеллекта, который через переработку огромного количества визуальных данных помог обнаружить новые закономерности, вызванные различными психическими и неврологическими заболеваниями. Ученые загрузили в программу результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) более 10 тысяч человек. Большая база данных позволяет компьютеру научиться обнаруживать ранее неизвестные биомаркеры заболеваний мозга, что позволит выявлять заболевших на ранних стадиях и своевременно начинать лечение и профилактику таких болезней.

Ранее сотрудники Университета штата Огайо представили ожерелье-биосенсор, отслеживающее состояние здоровья и определяющее уровень различных химических показателей в организме.

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