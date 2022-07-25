Создан выявляющий биомаркеры болезней мозга искусственный интеллект

Для этого они создали специальный алгоритм искусственного интеллекта, который через переработку огромного количества визуальных данных помог обнаружить новые закономерности, вызванные различными психическими и неврологическими заболеваниями. Ученые загрузили в программу результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) более 10 тысяч человек. Большая база данных позволяет компьютеру научиться обнаруживать ранее неизвестные биомаркеры заболеваний мозга, что позволит выявлять заболевших на ранних стадиях и своевременно начинать лечение и профилактику таких болезней.