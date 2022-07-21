Доказан механизм возникновения болезни Альцгеймера

Ученые из Ратгерского университета в США доказали механизм возникновения болезни Альцгеймера. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В ходе работы специалисты изучили клетки человеческого мозга, выращенные в мозге мыши. Предварительно подопытных животных подвергли искусственному иммунодефициту, чтобы их родные клетки не отвергали вживленные образцы. Затем исследователи ввели тау-белки и микроглии, после чего наблюдали и анализировали разрушение клеток мозга в реальном времени, которое ранее не удавалось проследить.

Согласно полученным данным, гены, участвующие в передаче сигналов интерферона, активируются во время развития заболевания, что указывает на важную область, на которую следует ориентироваться при разработке будущих методов лечения.