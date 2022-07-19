Сосудистая система хранит информацию о пережитых инсультах

Кровеносная система запускает умный механизм и адаптирует работу всего организма.

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В сосудистой системе бесперебойно идёт работа поступающих питательных веществ, гормонов и кислорода. Биологи из Института динамики и самоорганизации Макса Планка в Германии решили узнать, как именно происходит запуск адаптации кровеносной системы с течением времени.

Для этого они провели компьютерное моделирование, которое отразило динамику и характер работы кровеносной сети.

Например, слабое соединение из-за пониженной скорости потока, трудно восстановить, поскольку происходит блокировка кровотока. Частым примером этого бывает инсульт.

Тогда сосудистая система запускает механизм адаптации. Вместо того, чтобы восстанавливать слабые связи, сосудистая система направляет передачу потока крови сильным связям. Поэтому восстановительный процесс сохраняется еще некоторое время и после устранения проблем.