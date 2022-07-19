Нейробиологи доказали нейропластичность гиппокампа

Команда исследователей из Пенсильванского университета доказала, что на протяжении всей жизни человека в гиппокампе (область мозга, отвечающая за память) присутствуют незрелые, пластичные нейроны. Работа ученых была опубликована в журнале Nature.

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Ранее нейробиологи предполагали, что после созревания мозга млекопитающих в нем не образуются новые нейроны и существующие клетки сохраняются на протяжении всей жизни.

Используя секвенирование одноядерной РНК, которое регистрирует активность генов в клетках, и методы машинного обучения для анализа данных о генной активности, ученые смогли изучить различия между зрелыми и незрелыми нейронами гиппокампа человека.

Исследовав хирургические образцы гиппокампа, ученые подтвердили наличие незрелых нейронов в этой части мозга, как у младенцев, так и людей пожилого возраста. При этом в других областях мозга исследователи не обнаружили значительного количества незрелых нейронов.

Ученые также выяснили, что при различных дегенеративных заболеваниях количество незрелых нейронов сокращается. Например, при болезни Альцгеймера их количество сокращается более чем наполовину по сравнению со здоровым мозгом.