Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
1 час назад

Нейробиологи доказали нейропластичность гиппокампа

Газета.Ru

Команда исследователей из Пенсильванского университета доказала, что на протяжении всей жизни человека в гиппокампе (область мозга, отвечающая за память) присутствуют незрелые, пластичные нейроны. Работа ученых была опубликована в журнале Nature.

Нейробиологи доказали нейропластичность гиппокампа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее нейробиологи предполагали, что после созревания мозга млекопитающих в нем не образуются новые нейроны и существующие клетки сохраняются на протяжении всей жизни.

Используя секвенирование одноядерной РНК, которое регистрирует активность генов в клетках, и методы машинного обучения для анализа данных о генной активности, ученые смогли изучить различия между зрелыми и незрелыми нейронами гиппокампа человека.

Исследовав хирургические образцы гиппокампа, ученые подтвердили наличие незрелых нейронов в этой части мозга, как у младенцев, так и людей пожилого возраста. При этом в других областях мозга исследователи не обнаружили значительного количества незрелых нейронов.

Ученые также выяснили, что при различных дегенеративных заболеваниях количество незрелых нейронов сокращается. Например, при болезни Альцгеймера их количество сокращается более чем наполовину по сравнению со здоровым мозгом.

По словам исследователей, эта работа поможет лучше понять причины возникновения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

Наука,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители