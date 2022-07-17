Правда ли, что в будущем вакцины будут «спрятаны» в овощах

Правительство США тратит огромные деньги на разработку искусственных мРНК-растительных вакцин, которые будут спасать от новых вирусов. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Недавнее объявление Калифорнийского университета в Риверсайде объясняет, что Национальный научный фонд предоставил грант в размере 500 000 долларов США группе ученых для генетической модификации новых фруктов и овощей для крупных фармацевтических компаний. Продукты будут содержать скрытые вакцины.

“Будущее вакцин может больше похоже на поедание салата, а не на укол в руку”, — написал Жюль Бернштейн в школьном объявлении о проекте.

Проблема современных вакцин в том, что они должны храниться при очень низких температурах, чтобы оставаться “жизнеспособными”. Поэтому их нужно поставить до того, как они испортятся. Если они будут в овоще, то вакцина будет рабочей до первого укуса.

«Мы тестируем этот подход со шпинатом и салатом и ставим перед собой долгосрочные цели, чтобы люди выращивали его в собственных садах. Фермеры также могут в конечном итоге выращивать целые поля».

Ключом к перепрограммированию растений для создания искусственных наночастиц мРНК является вмешательство в их хлоропласты — маленькие органы растительных клеток обычно преобразуют солнечный свет в энергию.

“Это крошечные фабрики на «солнечных батареях», которые производят сахар и другие молекулы, позволяющие растению расти”,-говорит Хиральдо. ”Они также являются неиспользованным источником для создания желаемых молекул“.

Ученые уверена, что людям будет проще принимать “вакцины”, если они будут больше похожи на пищу, а не на металлический шприц.

“Наша идея состоит в том, чтобы перепрофилировать природные наночастицы, а именно вирусы растений, для доставки генов растениям”, — добавила Николь Штайнмец, профессор наноинженерии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.