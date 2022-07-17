Представлен новый способ лечения болезни Альцгеймера

В ходе экспериментов исследователи переливали кровь трансгенным мышам. Выяснилось, что в результате такой процедуры у них на 40-80 процентов снизилось образование церебральных амилоидных бляшек. Эта процедура также улучшила пространственную память у пожилых подопытных с патологией и уменьшило рост бляшек в будущем. Пока что объяснить механизм такого эффекта не удалось, однако специалисты предполагают, что все дело в перераспределении мозговых пептидов.