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2 часа назад

Представлен новый способ лечения болезни Альцгеймера

Lenta.ru

Ученые из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне (UTHealth) представили новый способ лечения болезни Альцгеймера. Они предлагают бороться с амилоидными бляшками в мозгу путем переливания крови. Выводы работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Представлен новый способ лечения болезни Альцгеймера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе экспериментов исследователи переливали кровь трансгенным мышам. Выяснилось, что в результате такой процедуры у них на 40-80 процентов снизилось образование церебральных амилоидных бляшек. Эта процедура также улучшила пространственную память у пожилых подопытных с патологией и уменьшило рост бляшек в будущем. Пока что объяснить механизм такого эффекта не удалось, однако специалисты предполагают, что все дело в перераспределении мозговых пептидов.

Ранее международная группа ученых выявила, что между кормлением мышей пищей с высоким содержанием жира и ухудшением когнитивных способностей есть прямая корреляция.

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