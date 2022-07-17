Как кровеносные сосуды "запоминают" инсульт

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Кровеносные сосуды формируют сети, которые адаптируются со временем и таким образом формируют своего рода память. Это главный вывод нового исследования, проведенного учеными из Института динамики и самоорганизации имени Макса Планка в Геттингене и Технического университета Мюнхена.

Они показали, что структура кровеносной сосудистой сети динамична и может адаптироваться к внешним факторам. В частности, ученые обнаружили, что редко используемые связи ослабевают все больше и больше, пока в конце концов не исчезают.

Сосудистая система в нашем организме обеспечивает постоянный приток питательных веществ, гормонов и других ресурсов, тем самым обеспечивая их эффективную транспортировку. Исследователи изучили, каким образом такая сеть способна адаптироваться и изменяться с течением времени. С помощью компьютерных симуляторов они смоделировали сеть и определили правила адаптации для ее соединений.

Во время инсульта некоторые кровеносные сосуды в определенной области мозга становятся очень слабыми из-за блокировки кровотока. "Мы обнаружили, что в этом случае адаптации в сети являются постоянными и сохраняются после устранения препятствия. Можно сказать, что сеть предпочитает перенаправлять поток через существующие более сильные связи вместо того, чтобы заново выращивать слабые связи - даже если поток требует обратного", - объясняет Комал Бхаттачария, главный автор исследования.